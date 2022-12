Bewoners De Flint balen van haperende verwarming: 'Laten ons in de kou staan'

Met een beetje mazzel wordt 15 graden gehaald, maar dat is het dan ook. Warmer dan dat wordt het niet in een deel van de appartementen in De Flint in Emmen. Oorzaak is het haperende verwarmingssysteem. Bewoners trekken hier sinds vorige maand over aan de bel bij verhuurder Veldboom in Groningen.

Een permanente oplossing is er tot nu toe nog niet gevonden. Tot grote frustratie van de getroffen huurders. "Ze laten ons letterlijk in de kou staan", aldus een van de bewoners.

88 appartementen

De Flint is het voormalige onderkomen van een van de locaties van het Drenthe College. Drie jaar geleden onderging het schoolgebouw een grondige verbouwing tot wooncomplex met 88 woningen. Sinds september is het gebouw in handen gekomen van projectontwikkelaar en verhuurder Veldboom in Groningen.

Volgens bewoners, die liever niet hun naam noemen, is het verwarmingssysteem altijd al een zorgenkindje geweest. Hoewel mankementen altijd redelijk vlot werden opgepikt, vertellen ze er bij. Vorige maand kreeg de installatie opnieuw kuren en bleef het frisjes in de studio's. De nieuwe eigenaar kreeg een melding met het verzoek om het probleem op te lossen, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

15 graden

Volgens bewoners is de huidige installatie in zo'n slechte conditie dat er inmiddels gebruikt wordt gemaakt van een noodvoorziening. Punt is dat in studio's in twee van de drie vleugels de temperatuur nauwelijks de 15 graden overstijgt. Bewoners hebben meerdere malen bij Veldboom aangedrongen op actie. Meerdere monteurs zijn langs geweest, maar het heeft tot nu toe nog niet mogen baten. De verhuurder heeft aan bewoners laten weten inmiddels op zoek te zijn naar een 'echte' oplossing.

Radiatoren

In de tussentijd biedt Veldboom bewoners kleine radiatoren aan om de ergste kou het hoofd te bieden. Volgens bewoners biedt dat maar weinig soelaas. De apparaten produceren droge lucht en het duurt lang voordat de woning is verwarmd. Bovendien brengen ze extra kosten met zich mee wat betreft elektriciteit naast de vaste energielasten.

Bewoners hebben daarom per mail gevraagd om een tegemoetkoming, maar die is afgewezen, zeggen ze. De frustratie zwelt in de tussentijd aan, ook omdat er geen zicht is op het einde van de problemen.

Veldboom laat in een reactie weten bekend te zijn met het probleem. "We zijn druk bezig met een oplossing. Het kost tijd omdat ons nu pas duidelijk is hoe ernstig het probleem is. Meerdere technici hebben de afgelopen tijd poolshoogte genomen in De Flint", aldus een medewerker. Daarnaast nam een onderzoek bij wie wel en bij wie niet de verwarming werkte de nodige tijd in beslag.

Lapwerk

De oorzaak van het defect ligt volgens Veldboom bij een waterpomp. In het verleden waren daar ook problemen mee en is dat aangepakt met lapwerk. "Maar snelle oplossingen volstaan niet meer", aldus de medewerker. Een investering in een permanente oplossing komt qua kosten uit op een ton. Een pittig bedrag, aldus de medewerker. "We hebben veel over voor onze huurders, maar we kijken ook nog of er nog alternatieven voorhanden zijn."