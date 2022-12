Trucker heeft spijt van actie waardoor motorrijder omkwam

Een 56-jarige trucker uit het Brabantse Mill heeft spijt dat hij afgelopen juli op de A28 bij Beilen zijn vrachtwagen stilzette in kader van een boerenprotest. "Kon ik dit maar terugdraaien. Ik heb het niet zo bedoeld", liet de man via zijn advocaat Ronald Knegt weten. De Brabander verscheen vandaag niet op de inleidende zitting in Assen.

De man gaf volgens het Openbaar Ministerie (OM) gehoor aan een actieoproep die die ochtend door zijn werkgever was gedeeld. De trucker liet om klokslag 15.00 uur zijn wagen uitrollen, totdat die midden op de snelweg tot stilstand kwam. De filevorming achter hem verraste de medeweggebruikers.

Roekeloos

Het OM verdenkt de man van roekeloos rijgedrag. "Het is bijzonder gevaarlijk om ineens op de snelweg stil te staan. Dat is hier dan ook wel gebleken", zei persofficier Debby Homans. Een 55-jarige man uit Eindhoven wordt door het OM als medeschuldige gezien van dit ongeval. De man was oververmoeid en had zijn aandacht op de telefoon gericht. Hij zag de file te laat. Het OM verwijt ook hem roekeloos rijgedrag.

'Enorm veel spijt'

Hij zag daardoor niet dat een motor en een auto voor hem afremden. De botsing werd de motorbestuurder fataal. De man uit Eindhoven kwam wel naar de zitting in Assen. Ook hij had spijt. "Enorm veel spijt", zei de man tegen de nabestaanden, die ook in de zaal zaten. Hij wilde graag met hen in gesprek, maar daar zagen de nabestaanden liever van af.