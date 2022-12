TT Run wordt in een nieuwe jasje gestoken: TT City Run Assen

Pang! In de binnenstad van Assen klonk vanmiddag een knal. Het was geen vuurwerk, maar het startschot voor een nieuw hardloopevenement in Assen: de TT City Run.

Het evenement is een samenwerking tussen de TT Run en de stichting Asser Stadsloop. Het komt in de plaats van de TT Run. Fans van dat evenement kunnen opgelucht adem halen, want het TT Circuit wordt niet overgeslagen.

5, 10 of 15 kilometer

De route kan over 5, 10 of 15 kilometer gelopen worden. De route is ten opzichte van de TT Run zeker anders. De start is op het TT Circuit en daarna gaat de route via De Haar, het Asserbos, over de Nassaulaan richting de finish op de Torenlaan. Bij de 10 en 15 kilometer worden er één of twee rondjes over het circuit gelopen.

Organisator Stefan Zevenberg, bekend van de Asser Stadsloop, is onwijs trots op het evenement. "De hardlooproute moet het circuit met de stad verbinden, want ook de stad speelt een belangrijke rol tijdens de TT-week. Daarnaast is het net zoals bij de TT Run de start van de TT-week. Dus het evenement zal daarom ook op zaterdag 17 juni plaatsvinden." Dat is precies een week voordat de motoren over het circuit ronken.

Financiering

Vorig jaar was de dertiende en laatste editie van de TT Run. Het grootste probleem was een gebrek aan vrijwilligers. Daarnaast was ook de financiering van het hardloopevenement lastig rond te krijgen. Daar hebben de nieuwe partijen goed over nagedacht.

"De provincie Drenthe en de gemeente Assen zijn belangrijke partijen om deze loop door te laten gaan. Maar ook het bedrijfsleven hebben we keihard nodig om te kunnen lopen. Daarnaast hebben we natuurlijk de inschrijvingsgelden die een deel van de kosten dekken, maar daar alleen redden we het niet mee", vertelt Zevenberg.

2500 deelnemers