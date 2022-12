Van quarantaine tot villa op Bali: Hoogevener maakt dromen waar

Stel je hebt de droom om een huis te bouwen in een land dat je hart heeft gestolen en je komt tijdens de coronapandemie per toeval opgesloten te zitten met andere ondernemende Nederlanders. Dan kan het maar zo zijn dat je droomhuis er twee jaar later staat. Het overkomt Hoogevener Jeroen Veen.

Het is begin 2021. Veen is in Indonesië en gaat samen met wat andere Nederlanders naar een feestje. "Het waren jongens die ik niet kende, met wie ik via via in contact kwam. Maar op het feestje kreeg ik covid." En dus moet Veen in quarantaine. Zijn nieuwe vrienden nodigen hem uit om bij hen in de villa de quarantaine uit te zitten. "Zo kwamen er vier jongens bij elkaar, je zit eigenlijk weken met elkaar opgescheept. We zijn allemaal ondernemer en vonden het zonde om niks te doen met de kennis die daar bij elkaar zat."

Surrealistisch

Het is het begin van een Ik Vertrek-achtig avontuur. In het populaire tv-programma worden Nederlanders gevolgd die een camping of hotel kopen in het buitenland en hun droom waarmaken. "Ik ben voor het eerst in 2018 op Bali geweest en dacht toen al: wat zou het mooi zijn om hier ooit iets te beginnen. Het was een soort levensdoel, ooit in mijn leven zou ik dat willen doen." Nu, vier jaar later, is hij dertig en is het bijna zover. "Het is in een stroomversnelling terechtgekomen, het voelt surrealistisch."

Het is dan ook geen toeval dat in de quarantainevilla de optie ter sprake komt om samen een vakantiehuis te gaan bouwen. De voors en tegens worden op een rijtje gezet, er wordt in de netwerken gezocht naar de juiste mensen om aan te haken. Met acht voornamelijk Drentse ondernemers met achtergronden in de marketing-, financiën-en vastgoedwereld worden de plannen vlot in elkaar gedraaid. "Het is best snel gegaan, iedereen was enthousiast."