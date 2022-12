Plan voor cultuurpas voor vrijwilligers waarmee ze gratis naar culturele instellingen mogen

Vrijwilligers in de cultuursector krijgen een pas, waarmee ze gratis andere culturele instanties kunnen bezoeken. Een vorm voor waardering voor vrijwilligers, maar ook om meer mensen warm te maken om vrijwilligerswerk te gaan doen in de cultuursector. "Cultuur wordt gedragen door vrijwilligers", aldus de gedeputeerde.

Het is allemaal nog een idee. Of er eisen aan zitten, bijvoorbeeld hoeveel vrijwilligerswerk iemand moet verrichten, wordt nog uitgewerkt. Vedelaar zegt wel dat het de bedoeling is om het voor vrijwilligerswerk van alle culturele instanties mogelijk te maken.

"Het is een cadeau voor vrijwilligers", vindt ze. Met de pas hoopt ze ook meer jongeren en studenten aan het vrijwilligerswerk te krijgen. De pas is dan alleen bedoeld voor de vrijwilligers, niet om ook aanhang mee te nemen. "Dan moet je partner ook vrijwilliger worden", lacht de provinciebestuurder.

Het geld is bedoeld om de positie van zelfstandigen in de Drentse culturele en creatieve sector te versterken, om vernieuwing en digitalisering te stimuleren, vrijwilligers te binden en te waarderen en om hogere bezoekersaantallen te creëren.

Een van de grotere projecten in het Drentse cultuurplan is 'Drenthe Draait Door', een tiendelige productie. Daarvoor maken cultuurinstellingen Podium Zuidhaege, Garage TDI, Roestvrij Theater, schouwburg Ogterop en Theater Tamboer, Loods13 en Atlastheater een productie met 'betekenisvolle verhalen' op een bijzondere locatie in de buurt, in plaats van in het theater. Hier wil de provincie de helft van het budget voor vrijmaken: 330.000 euro.