Molukkers beledigd door Rutte: 'Mensen hebben geen idee van onze geschiedenis'

Molukkers in Nederland voelen zich beledigd en gekwetst door minister-president Mark Rutte. Dat schrijft de regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) in een brief aan de premier.

"Door Rutte worden de in Nederland verblijvende Molukkers op een hoop geveegd en tot onderdeel gemaakt van de Indische gemeenschap", zo schrijft de regering in ballingschap.

Op dienstbevel naar Nederland

De RMS wil dat Nederland excuses maakt voor hoe Molukkers zijn behandeld, toen zijn na de onafhankelijkheid van Indonesië op dienstbevel naar Nederland kwamen. In 1951 kwamen duizenden Molukkers met de boot aan in Nederland. Veel van hen werden ondergebracht in voormalige oorlogskampen, zoals Kamp Westerbork. De groep Molukkers verbleef hier in afwachting van een eigen Molukse staat, een republiek die al eerder was uitgeroepen.

De KNIL-soldaten mochten in Nederland in die eerste periode niet werken. Ook kregen ze geen soldij en pensioen meer en waren ze stateloos. In veel Molukse gezinnen stonden de koffers nog altijd ingepakt. Klaar om terug te gaan. Maar die onafhankelijke staat kwam er nooit. Het tijdelijke verblijf van de Molukkers in Nederland werd definitief.

'Al excuses gemaakt'

Het ministerie van Algemene Zaken heeft de RMS in een brief namens Rutte laten weten dat er al excuses zijn gemaakt "aan iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven". Nederland erkent de RMS niet, staat in de brief, "maar realiseert zich dat in een deel van de Indische gemeenschap nog steeds gevoelens van teleurstelling en verdriet leven over de manier waarop de Nederlandse overheid en de Nederlands samenleving destijds zijn omgegaan met de Indische Nederlanders en de Molukkers die naar Nederland zijn gekomen."

RMS-president John Wattilete is "diep gekwetst" dat Rutte de Molukkers onder "de Indische gemeenschap" schaart. "Daarmee laat u als minister-president zien nog steeds over een ernstig tekort aan historisch besef te beschikken", schrijft hij. "Met deze opmerking geeft u wederom blijk van het feit, dat u zich nog steeds niet realiseert, dat de Molukse KNIL-militairen en hun gezinsleden onvrijwillig en voor tijdelijke duur in 1951 naar Nederland zijn overgebracht en jarenlang slecht zijn behandeld door de Nederlandse staat."