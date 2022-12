Assen in het klein in woonkamer Jolanda: 'Ik ben een pietlut'

De TT-letters, hunebed D15 en het Koopmansplein compleet met een grote kleine dennenboom. Het is allemaal tot in detail nagebouwd in de woonkamer van Jolanda Bel.

Eind november is ze aan het bouwen geslagen. Het is de eerste keer dat de Assense een kerstdorp bouwt en ze wilde iets maken met betekenis. "Het is heel persoonlijk geworden, want je ziet echt wat ons bezighoudt en wat wij leuk vinden om te doen", zegt Bel.

Daarom is, als je goed kijkt, veel te herkennen van de stad waar Bel woont. "Zoals het welbekende TT-monument. Dat moest erin komen, omdat we grote motorfanaten zijn. Dat is onze passie."

Niet duur

Een trein tjoekt rustig rond op het spoor, kleine figuurtjes staan bij een stapel sneeuwballen en er brandt licht in de huisjes die bedekt zijn met sneeuw. Alles wat je ziet in het kerstdorp is heel gedetailleerd. Toch hoeft het volgens Bel niet duur te zijn om zoiets te bouwen.

"Het heeft maar weinig gekost. Ik heb veel huisjes tweedehands kunnen kopen." En het helpt als je creatief bent. Bel: "Het hekje van de schapen is bijvoorbeeld gemaakt van roerstaafjes. En dit bosje was eerst een schuurspons. Ik ben een pietlut hoor."