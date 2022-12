Provincie trekt 200.000 euro extra uit voor wolfwerende rasters

Voor schapen- en geitenhouders in Drenthe komt 200.000 euro extra beschikbaar voor wolfwerende rasters. De provincie trok daar al eerder 600.000 euro voor uit.

"Daar is goed gebruik van gemaakt", vertelt gedeputeerde Henk Jumelet. "Het geld uit deze subsidieregeling is op. Daarmee zijn wij goed op weg. Van alle provincies hebben wij het meeste geld uitgegeven aan preventie maatregelen tegen de wolf."

De provincie ziet in de wolfwerende rasters een "effectieve manier" om schapen en geiten te beschermen van de wolf. In het Drents-Friese Wold leeft een wolvenpaar met welpen, daarnaast zwerven er nog een paar andere wolven door de provincie. Dit jaar heeft dat tot dusver geleid tot 124 schademeldingen bij BIJ12, het bureau dat de afhandeling ervan regelt. Vorig jaar ging het om 30 meldingen. Van de meeste van deze meldingen blijkt dat vee is aangevallen door de wolf.