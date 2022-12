Ruim een ton voor goede start kinderen van kwetsbare ouders

Om kwetsbare ouders te helpen bij de eerste duizend levensdagen van hun kinderen, trekt de provincie 130.680 euro uit.

Dit is bedoeld voor het landelijke actieprogramma 'Kansrijke Start'. De ambitie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dat in elke Nederlandse gemeente een lokale coalitie wordt gevormd, waarvoor zij ook een kleine financiële bijdrage vanuit het Rijk ontvangen. In iedere Drentse gemeente is zo'n lokale coalitie actief of in de opstartfase. Hierin werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen bij de ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

De Drentse gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een provinciaal netwerk, zodat kennisuitwisseling en samenwerking over de gemeentelijke grenzen mogelijk wordt. De provincie wil de gemeenten met dit geld helpen via scholing, een provinciale database van interventies en initiatieven, kennisuitwisseling, monitoring en onderzoek.

Van jong tot oud

Voor gedeputeerde Hans Kuipers, die namens het provinciebestuur over zorg, welzijn en de sociale agenda gaat, is het een logische stap om hieraan mee te werken. Hij glundert: "We hebben nu een sluitende levensaanpak voor de Drent. We besteden al veel geld aan de groep basisschoolleerlingen tot en met ouderen aan het einde van hun levensfase. Nu doen we dat ook voor de kinderen die in hun duizend levensdagen zitten."