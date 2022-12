Tienduizenden euro's voor rondvaartboot De Snikke

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen trekken samen 65.000 euro uit voor de professionalisering van rondvaartboot De Snikke. Deze oude trekschuit vaart van mei tot in september twee keer per week langs acht dorpen over de Veenvaartin Zuidoost-Drenthe.

Gedeputeerde Staten trekken 25.000 euro uit voor De Snikke, de gemeente Emmen legt hiervoor 40.000 euro neer. Met het geld worden onder meer parkeerplaatsen bij de opstapplaats in Nieuw-Dordrecht aangelegd. Daarnaast wordt de aanlegsteiger verplaatst, wordt stroom aangelegd in het boothuis en komt er betere bewegwijzering die de opstapplaatsen met de elkaar verbinden.

"De beleving vanaf een rondvaartboot is een mooie aanvulling op de vele wandel- en fietspaden die Drenthe te bieden heeft", vindt gedeputeerde Henk Brink. "Zeker ook voor doelgroepen die niet in staat zijn om de wandelschoenen aan te trekken of de fiets te pakken. Waan je Vincent van Gogh, die in 1883 via trekschuit vanuit Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam kwam."