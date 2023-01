Dit wordt 2023: Deze rechtszaken worden dit jaar behandeld

Zo weten we dat de witwaszaak rondom Theo E. uit Gasteren gaat beginnen. In die witwaszaak is Jumbo-topman Frits van Eerd ook betrokken. De zaak zal pas in 2024 inhoudelijk worden behandeld, maar dit jaar beginnen ze al met de eerste aanzet. De zaak draait om het witwassen van geld en goederen, wat gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. In totaal zijn zeven inwoners van Drenthe verdacht in deze zaak.