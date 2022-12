Coevorden gaat kleumende inwoners compenseren

Het gaat om de nieuwe regeling Maatwerkfonds Vaste Lasten. Daarmee kunnen bewoners gecompenseerd worden voor hoge vaste maandlasten tussen december 2022 en maart 2023. De regeling is vanaf morgen aan te vragen via de website van gemeente Coevorden

De gemeente heeft een bedrag van 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld, omdat zij vindt dat zij 'een vangnet moet bieden voor diegenen die dat echt nodig hebben'. Alle partijen in de Coevorder gemeenteraad hebben zich achter het plan geschaard, dat vanavond wordt goedgekeurd in de raad.

Volgende week stuurt de gemeente brieven naar 1800 adressen van minima die bij hen bekend zijn en die mogelijk gebruik kunnen maken van de regeling. Ook gaan medewerkers van de gemeente vanaf half januari de wijken en dorpen in om bewoners voor te lichten over de regeling. Maar de regeling geldt niet alleen voor minima. Alle inwoners kunnen zich melden voor het Maatwerkfonds, er zijn geen inkomenseisen verbonden aan een bijdrage.

De verwachting is dat de bedragen die de gemeente uitkeert erg zullen verschillen, van enkele tientjes per maand tot mogelijk enkele honderden euro's. Dit wordt gedaan in de vorm van een gift of renteloze lening. Wanneer wordt gekozen voor een lening, behouden bewoners andere toeslagen. Wanneer bij onvoldoende draagkracht de lening niet binnen drie jaar kan worden terugbetaald, wordt hij kwijtgescholden.