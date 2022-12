Provincie komt met nieuwe subsidie voor levensloopbestendige woningen

Het gaat in totaal om 230.000 euro. Dit geld is bedoeld voor niet-particuliere woningeigenaren, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Het gaat om een maximum van 25.000 euro per aanvraag en het is de bedoeling dat zij minimaal de helft van de aanpassingen ook zelf betalen.

Kuipers zegt dat hij wel wat ziet in het inrichten van proefwoningen. "Dan kunnen inwoners het echt proberen, ervaren en zien wat het is. Er zijn al wel wat proefwoningen in de provincie, maar het is het mooist als er in iedere buurt een komt. Dan kunnen de mensen het in hun wijk testen." Na een jaar in gebruik te zijn als proefwoning, is het de bedoeling dat het een 'echte woning' gaat worden. "Zodat je er gewoon kan gaan wonen."