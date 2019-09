Ondernemen in Drenthe: Zeventien jaar en ondernemer

"Ze noemen ons de online marketingbroers", lacht Robin."Het begon eigenlijk met mijn vader. Die maakte altijd wel een beetje websites", vertelt Martijn. "Ik vroeg hem hoeveel hij er voor vroeg en of het makkelijk was. Toen dacht ik: dat kan ik ook wel. Dat kan ik beter en ik kan er meer voor vragen." Robin vult hem aan. "Toen ben ik erbij gekomen. Ik dacht: ik wil ook wel helpen. Ik ben me gaan concentreren op het marketingaspect.De broers bieden op zo'n jonge leeftijd al aardig wat aan en zijn ook overtuigd van hun kunnen. "Betaalde marketing online, google-advertenties, Facebook en Instagram. Daar help ik dan de bedrijven mee", legt Robin uit. Martijn neemt het grafische deel voor zijn rekening en zo vullen ze elkaar aan. Een kantoor hebben ze nog niet. "We konden vanaf onze zolderkamer beginnen. We hebben een internetaansluiting nodig en een laptop. Dat is", lacht Robin.Afgelopen zomer hebben de beide broers ook niet stilgezeten. "We hebben meegedaan aan het project", legt Robin uit. "We ontmoetten daar leeftijdsgenoten en daar kregen we een cursus mee. Hoe je je als bedrijf kunt ontwikkelen. Je leert netwerken, we deden bedrijfsbezoeken. Een heel traject was het." De broers hebben er veel aan gehad naar eigen zeggen.De cursus draagt weer bij aan hun doel: hét online marketingbureau worden van het Noorden.