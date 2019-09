Drenthina wint van De Weide na tumultueuze tweede helft

Alle uitslagen in het zaterdagvoetbal

Drenthina zag in de zomerperiode zeven spelers vertrekken, waardoor veel jeugdspelers een kans krijgen van trainer Peter Timmer. Aan de andere kant speelde de ploeg uit Hoogeveen een uitstekende voorronde in de noordelijke districtsbeker en won alle drie de wedstrijden.De beginfase was voor De Weide, zonder dat het heel veel kansen wist te creëren. De grootste kans kwam uit de tweede corner, die de verdediging van de thuisploeg maar ternauwernood wist te verwerken. Het publiek kon genieten van een heerlijk zonnetje, maar niet van het spel van beide teams.Pas in het laatste kwartier van de eerste helft kregen beide ploegen een paar kansen, maar gescoord werd er voor rust niet.Na rust eiste scheidsrechter Moed een hoofdrol op. In de 57ste minuut gaf de arbiter de thuisclub een strafschop, na een vermeende overtreding van De Weide doelman Bas Blanken. De keeper stopte de strafschop, maar de penalty moest overgenomen worden. Moed vond dat de spelers van De Weide te snel in kwamen lopen. In de herkansing schoot Lubberts wel raak.Ruim een minuut na de 1-0 was er weer een hoofdrol voor Moed weggelegd. Er werd een overtreding op Nick Muysson gemaakt, maar de speler van De Weide zou hebben nagetrapt, wat hem een directe rode kaart opleverde.In de 68ste minuut besliste Lars van Manen de wedstrijd. Hij reageerde attent op een redding van Blanken na een actie van Lubberts. De rechterspits kopte de bal beheerst binnen (2-0).De Weide eindigde de wedstrijd met negen spelers. Trainer Marcel Smid had al drie keer gewisseld toen invaller Joost Bosma geblesseerd het veld moest verlaten. Drenthina speelde de wedstrijd rustig uit en heeft de eerste drie punten van het seizoen te pakken.