Gemeenteraad akkoord met aanpak sportpark Havelte

Voetbalvereniging Havelte krijgt een nieuw onderkomen. De gemeenteraad heeft vanavond voor een gefaseerde aanpak van sportpark De Meerkamp gestemd.

Dat betekent dat de voetbalclub om tafel kan met een architect om een nieuwe kantine te laten ontwerpen en kunnen de kleedkamers op orde worden gebracht. Door een andere indeling van het sportpark komt er 1,7 hectare aan ruimte vrij. Later wordt besloten of daar woningen komen of dat er andere sportclubs naartoe verhuizen.

Nog eventjes geduld

"Na vijftig jaar kunnen we eindelijk onze accommodatie upgraden", zegt Peter Heupink, voorzitter van vv Havelte. Hem wacht nu een stapel papierwerk, met het ontwerpen van het park, opvragen van offertes en het verkrijgen van vergunningen. "Ik denk dat de uitvoering op z'n vroegst in het tweede deel van volgend jaar begint. Wanner het klaar is? Op zo'n vroegst halverwege 2024."

Heupink pleit al jaren voor nieuwe gebouwen op De Meerkamp. De huidige voldoen niet aan de veiligheids- en hygiëne-eisen. "Dus we zijn met de gemeente in gesprek gegaan, want we kunnen ruimte vrijspelen. Ruimte is schaars, helemaal binnen de bebouwde kom. Het is een win-win-situatie. Woningbouw is belangrijk voor het dorp, het zorgt hopelijk ook voor nieuwe aanwas bij de club."

Woningen

Waar de woningen uiteindelijk komen is nog niet bekend. Een mogelijkheid is dat sportverenigingen, zoals de ijsvereniging, survivalclub en hippische vereniging, vanuit de dorpskern naar De Meerkamp verhuizen. In dat geval ontstaat er ruimte voor woningbouw op die locatie. Voor deze tweede fase van het project moet de gemeente opnieuw om tafel met de verenigingen en Dorpsbelangen.

Voor de gemeenteraad is woningbouw een belangrijke voorwaarde voor het laten doorgaan van de plannen. Zo kan er ruim een miljoen euro worden terugverdiend. Westerveld steekt nu ruim drie miljoen euro in de hele opknapbeurt van De Meerkamp, vv Havelte doet daar zelf nog een half miljoen bij en ook worden er subsidies aangeboord.