'Rotte voortand van Roden' nog steeds niet getrokken

Het oude pand van Magista aan het Oosteind in Roden is nog steeds niet gesloopt. Dit tot frustratie van de Noordenveldse wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen). Hij is met de provincie Drenthe in overleg om te kijken of er toch op korte termijn gesloopt kan worden.

Tot 2007 huisde in het pand aan de oostkant van Roden een bedrijf gespecialiseerd in archief- en magazijninrichting, genaamd Magista. Nadat het bedrijf failliet ging, stond het jarenlang leeg. In 2018 woedde er een felle brand, die de aanzicht van het bedrijf er niet mooier op maakte. De gemeente Noordenveld is al langer bezig de entree aan de oostkant van Roden te verfraaien en het Magista-pand te laten slopen, maar vleermuizen gooien roet in het eten.

Gemeente bemiddelt

Wethouder Jos Darwinkel is er niet blij mee. "We hadden de afspraak om het pand in maart van dit jaar te laten slopen, maar uit ecologisch onderzoek bleek dat er meerdere vleermuissoorten huizen. Volgens Europese regelgeving, mag je dan niet gaan slopen."

De gemeente is daarover in gesprek met de provincie Drenthe. "Dat is bijzonder, want het is niet ons pand", geeft Darwinkel toe. "Maar we willen de entree van Roden verfraaien. We hebben het vaak over een rotte kies, maar dit is inmiddels een rotte voortand in het dorp."

Vleermuizen verleiden

De gemeente Noordenveld bemiddelt nu tussen potentiële kopers van het oude Magista-pand en de provincie, in de hoop dat er zo snel mogelijk wat met de locatie kan gebeuren. "De kopers willen aan de slag en we hopen dat de provincie wil meewerken, zodat er eindelijk wat kan gebeuren."