Muzikaal eerbetoon aan 50 jaar Appleknockers Flophouse

Donderdagavond is er in café Hofsteenge in Grolloo een muziekspektakel om het jubileum van het beroemde album te vieren."We willen de geschiedenis laten herleven met alles wat de provincie nu op muziekaal gebied te bieden heeft", zegt artistiek leider Gerhardt Heusinkveld in het Radio Drenthe-programma Cassata. "We willen het verleden niet reanimeren, maar het verleden met het heden verbinden. We hebben anno 2019 bijvoorbeeld streetdance en remixes.""We spelen in de voorstelling het album integraal, van begin tot einde. Maar we spelen het niet alleen na. De artiesten geven hun eigen interpretatie. En ik heb een paar opdrachten meegegeven. Zo wordt er een nummer gespeeld in een arrangement voor een strijkkwartet. Volgens mij is dat nog nooit gedaan met een bluesnummer", aldus Heusinkveld."Digital Art Factory uit Assen heeft een videobewerking gemaakt van het originele filmpje van Appleknockers Flophouse van 50 jaar geleden", vertelt Heusinkveld. "Ze hebben het op muziek gezet. Dat is het bekende filmpje met de stripteasedanseres. We zijn er nog steeds niet achter wie die danseres is geweest, maar ze schijnt in Eext te wonen."Het filmpje is in 1969 gemaakt als publiciteitsstunt voor de presentatie van het album in een café in Wezup, zegt Heusinkveld. "De manager had boeren uit het dorp uitgenodigd om te komen drinken. Cuby speelde daar, maar er was als verrassing ook een stripteasedanseres en dat liep helemaal uit de hand. Het was een puinhoop.""Toen de mensen de volgende dag weer bij zinnen kwamen realiseerden ze zich dat er was gefilmd en gefotografeerd en dat wilden ze natuurlijk niet. De burgemeester moest er aan te pas komen om ervoor te zorgen dat de beelden niet werden gebruikt. De filmer is inmiddels overleden en zijn vrouw vond het terug op zolder. Het wordt nu bewaard in het Eye Filmmuseum in Amsterdam."De voorstelling is eenmalig, maar Heusinkveld hoopt stiekem dat het nog eens op een andere locatie kan worden opgevoerd.