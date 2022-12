Aantal wolvenaanvallen in Drenthe verdrievoudigd

Zwerfwolven

Wat verder opvalt is dat drie zwervende wolven die in Drenthe waren in het derde kwartaal, tientallen aanvallen op grote dieren hebben gedaan. Het DNA van wolf GW2488m is bij vijftien wolvenaanvallen aangetroffen, waaronder vijf aanvallen op runderen, waarvan twee keer een pink. Deze wolf is een nakomeling van de Rehburg-roedel in Duitsland en was actief in de regio tussen Assen, Emmen en Hoogeveen. Inmiddels heeft deze wolf Nederland weer verlaten; het DNA is later op maar liefst 360 km ten zuiden van Drenthe aangetroffen.

Zwerfwolf GW2864m deed zeven aanvallen in Midden-Drenthe, waaronder een aanval op een rund, een kalf en twee pinken. Deze wolf is inmiddels vertrokken naar Nedersaksen.

Op 8 september werd bij een schadegeval van GW2864 ook het DNA van wolvin GW3011f aangetroffen, die op dat moment 'nieuw' was in Nederland. Deze wolf is afkomstig uit de Nordhorn-roedel, net over de grens in Duitsland. Deze zwervende vrouwtjeswolf was betrokken bij vier aanvallen op grotere dieren in Midden-Drenthe. Het is onbekend of deze wolf zich nog in Drenthe bevindt.

Grote afstanden