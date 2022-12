Het regent tonnen in Noordenveld

Het water dat wordt opgevangen in een regenton kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het wassen van de auto, suggereert de gemeente in een persbericht. Inwoners kunnen via de site van de gemeente een kortingsbon aanvragen, die bij zeven Noordenveldse ondernemers kan worden ingeleverd.

Alle scholen in Noordenveld krijgen een gratis regenton. Dat was een idee van Jens, leerling van CBS De Hoeksteen in Roden. In totaal gaat het om 20 scholen.