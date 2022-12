'Snel 80 tot 100 bedden voor spoedzoekers op PBH-terrein'

Er moeten snel flexwoningen komen op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Dat vindt burgemeester Marcel Thijsen. Volgende maand komt hij met een voorstel naar de gemeenteraad om daar 80 tot 100 bedden te realiseren.

De reden dat er snel flexwoningen (ook wel 'containerwoningen' genoemd) moeten komen, zit hem in het stijgende aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die de gemeente Tynaarlo krijgt. "Dit jaar hebben we er 43 gehuisvest, volgend jaar zal dat aantal rond de 90 liggen."

Geen alternatief

Daarnaast moet de gemeente onderdak bieden aan mensen die nu nog op een camping wonen, terwijl dat niet mag. "We zijn bezig met allemaal handhavingsacties tegen permanent wonen op campings, maar die mensen wil je niet op straat zetten. Daar moet alternatieve huisvesting voor zijn", zegt Thijsen.

De komende jaren bouwt de gemeente volgens Thijsen weliswaar 'een groot aantal sociale huurwoningen', maar er is juist nú behoefte aan woningen. "En sociale huurwoningen zijn nu gewoon niet te krijgen."

'Prima woningen'

In het complex van flexwoningen op het Prins Bernardhoeveterrein moeten straks twee gedeelten komen. "Een gedeelte voor statushouders en een gedeelte voor alleenstaanden en hun gezin", schetst Thijsen.

De woningen zijn makkelijk te plaatsen en verplaatsen, weet de burgemeester. "Je kunt er bovendien prima verblijven. Ik heb zulke woningen al gezien en kan je vertellen dat er veel van te maken valt."

Toch onderstreept Thijsen dat het geen ideale situatie is. "Verre van, maar buiten slapen is geen optie."

Dunne scheidslijn

Voor de mensen die van campings komen waar de gemeente Tynaarlo gaat handhaven, geldt dat zij er soms al jaren zitten. "Permanent wonen mag niet, maar er is ook geen alternatief", zegt Thijsen.

Mensen die permanent wonen op een camping, weten dat dit eigenlijk tegen de regels is. Toch vindt Thijsen het niet terecht om ze aan hun lot over te laten. "De scheidslijn tussen succesvol zijn en diep in de put zitten en helemaal afglijden, is ontzettend klein. Tegen mensen die veel pech hebben gehad, moet je niet altijd zeggen: 'dat is je eigen schuld'. Die moeten we helpen."

Noodaggregaten

In januari komt er dus een voorstel naar de gemeenteraad en in februari moet deze een besluit nemen over de flexwoningen op het PBH-terrein. "Eigenlijk hebben we voor juni de woningen nodig, anders hebben we een probleem. Ik hoop dat ze er dan ook zullen staan."

De burgemeester denkt dat dit haalbaar is. "Maar dan zul je niet de dingen moeten doen zoals je ze nu doet. Alleen elektriciteit aanleggen, kan al een jaar duren. Je zult wellicht met noodaggregaten moeten werken."