Koelenweg Huis ter Heide blijft gesloten voor doorgaand verkeer

De Koelenweg in Huis ter Heide zal ook in de toekomst gesloten blijven voor doorgaand verkeer. Een proef - die eigenlijk pas in maart volgend jaar afloopt - bevalt zo goed, dat de gemeente Noordenveld er beslist mee door wil gaan.

De Koelenweg was lange tijd een geliefde sluiproute voor verkeer van en naar Assen. Door het afsluiten van de weg voor doorgaand verkeer, is het aantal bewegingen van gemotoriseerde voertuigen van 800 tot 900 per dag naar 160 tot 170 per dag gegaan.

Stuk rustiger

De Koelenweg is alleen nog bereikbaar voor mensen met een ontheffing, landbouwverkeer en hulpdiensten.

"Voor omwonenden is dat heerlijk", weet wethouder Robert Meijer (VVD) te melden. "Zij zien dat het een stuk rustiger is op de Koelenweg. Bovendien lijken de automobilisten een stuk meer respect te hebben voor fietsers."

Cameratoezicht

Camera's houden een oogje in het zeil op de Koelenweg. Automobilisten die de weg toch gebruiken, maar daar geen ontheffing voor hebben, kunnen zo bekeurd worden.

Uit een enquete die onder omwonenden is verspreid, blijkt volgens de gemeente dat de geslotenverklaring van de Koelenweg de leefbaarheid ten goede komt. "We zijn blij dat uit de pilot blijkt dat de leefbaarheid rond de Koelenweg door de geslotenverklaring echt verbetert. Dat is de reden dat we de pilot nu omzetten in een structurele maatregel", zegt wethouder Meijer.

Bermen aanpakken

Nu er structureel minder verkeer over de Koelenweg rijdt, gaat de gemeente Noordenveld kijken naar het aanpakken van de weg.