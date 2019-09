Gele Hesjes gaan in Emmen verder als Wakker Noorden

Heijnen is één van de nieuwe leidsmannen die het over een andere boeg gooien. Gele hesjes dragen ze nog wel. "Er was onderling ruzie. Het was vooral ego. Er waren sommigen mensen die zich leider van de groep voelden, maar dat niet aangaven. We zijn allemaal gelijk en willen hetzelfde, dus wij willen het meer op die manier doen.""En we willen meer rekening houden met de omgeving om ons heen. Dus we doen geen demonstraties in het overdekte winkelcentrum. Logisch dat de mensen een beetje in paniek waren als we daar aan kwamen met honderd man", zegt Heijnen.Wakker Noorden neemt de strijdpunten van de gele-hesjes-beweging over. Pensioenleeftijd omlaag, minder btw, betere zorg en minder armoede bijvoorbeeld. Maar de strijdpunten zijn niet alleen meer landelijk. 'Want wat heeft het voor zin om daarvoor hier tegen het gemeentebestuur aan te schoppen."Dus zijn er nu ook lokale regels en verordeningen die ze onder de aandacht willen brengen.Stoepkrijten is wat hen betreft een tekenend voorbeeld. Heijnen: "De gemeente Emmen geeft een boete van 140 euro als je aan het stoepkrijten bent. We vinden dat kinderachtig. Stoepkrijt, je spoelt het weg met water. Dus we willen een beetje uitdagen."Heijnen: "We willen dat het landelijk beleid meer naar de regio gebracht wordt. Dan kun je hier de verandering beginnen en dat daarna landelijk doorzetten. Maar dan moet je hier wel de mensen in beweging krijgen. Heel veel mensen zitten wel achter de computer kritiek te spuien, maar op het moment dat ze er moeten staan, durven ze niet meer."Om een goede beurt te maken doen de hooguit dertig demonstranten ook mee aan de Clean Up Day die er vandaag wereldwijd is. Emmen wordt er door de inzet van de gele hesjes een beetje schoner op. Het lawaai dat de muziekinstallatie teweeg brengt kunnen sommige omwonenden minder waarderen.