British Superbike: 'Misschien kost het wat meer, maar we komen ook na de Brexit'

Het is de enige race van de Britse nationale competitie die buiten het Verenigd Koninkrijk wordt verreden. De Engelse toeschouwer Matthew Baxter snapt dat wel. "Assen is mijn meest favoriete circuit ter wereld. Het is een snel circuit. Al onze racers hebben een glimlach van oor tot oor."Ook veel Nederlanders genieten van de Engelse motorracers. "De klasse van deze rijders, dat heeft gewoon iets", zegt Geertje Rijpma. "Om op standaardmotoren geweldig te racen, vind ik prachtig", zegt Johan Huisman.'Brexit? Dan eerst de British superbikes', grapte de organisatie van het motorevenement op reclameborden rond het circuit. Maar of British Superbike nog steeds doorgaat als Groot-Brittannië uit de EU is getreden? "Absoluut, honderd procent zeker", zegt Baxter. "Misschien kost het ons wat meer, waar we zullen er zeker zijn."Ook Huisman denkt er zo over. "Ze blijven niet alleen op dat eiland", lacht hij. "Motorliefhebbers komen gewoon", zegt Henk HIddema. "Of ze nou een moeilijke of een makkelijke brug moeten trotseren. Ze komen altijd", denkt ook zijn vrouw Els.