Grootste LAN-party van het land gehouden in Assen

"We zijn met een groep van zeven", vertelt deelnemer Nick. Een aantal van zijn groep had hij tot dit weekend nog nooit ontmoet. "Je kent mensen online, nu krijg je er eens een gezicht bij. Zij wonen aan de andere kant van het land en komen hier nu naartoe."Volgens Eelco Nagel van de organisatie van het evenement is dat precies de bedoeling. "We hebben bijvoorbeeld groepen van vijftig personen die hier elk jaar komen. Nu zijn ze met elkaar in plaats van alleen maar online."De deelnemers spelen in kleinere groepjes tegen elkaar. Niet iedereen speelt hetzelfde spel. Bij een aantal games zijn geldprijzen te winnen. "Maar je kunt ook een monitor winnen met een zeskamp buiten", zegt Nagel.De tijd dat alleen echte nerds met games bezig waren, is voorbij. "Een echte nerd blijft thuis en heeft geen zin hier naartoe te komen", zegt Nagel. Na een verloren game haalt Nick met een lach een blikje bier uit een goed gevulde koelbox. "Dat doen heel veel mensen hoor."Hoe lang het spel duurt is aan de deelnemers. Naast de game-zaal is een hal waarin de deelnemers slapen. "Je speel niet de hele dag hoor", zegt Nick. "Ik heb vannacht even geslapen." De hele nacht doorspelen? "Als je dat kan, dan doe je dat."Het evenement wordt dit jaar al voor de twintigste keer gehouden. Het begon ooit in Friesland met kleinere evenementen in Heerenveen en Drachten. De laatste vier jaar vindt het plaats in Assen. Naast de LAN-party kunnen bezoekers ook nieuwe games en technische snufjes proberen.