Meerderheid Drentse jongeren wil binnen twee jaar verhuizen

Ruim 60 procent van de Drentse jongeren wil binnen twee jaar naar een andere woning verhuizen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over vorig jaar.

Daarmee zit Drenthe net onder het Nederlands gemiddelde, van de jongeren in heel Nederland wil 62 procent verhuizen. Het gaat om de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar.

Hoe zit het met de andere provincies?

In de provincie Groningen is de groep jongeren die wil verhuizen relatief het grootst. Een ruime 70 procent van de 18 tot 30-jarigen wil daar binnen twee jaar een andere woning. Ook in Friesland (68 procent) en Utrecht (66 procent) is die groep groter dan gemiddeld.

In Zeeland zijn jongeren het meest tevreden met hun huidige woonsituatie. Toch wil alsnog een krappe 55 procent daar binnen twee jaar verhuizen. Ook in Flevoland, Limburg en Overijssel ligt het aantal lager dan gemiddeld.

Krappe woningmarkt

Voor 11 procent van de jongeren is het niet mogelijk om te verhuizen, terwijl ze dat wel zouden willen. In 2015 was dat nog 5 procent. In de afgelopen zes jaar is die groep dus verdubbeld, aldus het CBS.