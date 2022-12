Scala blijft begin 2023 cultuurlessen aanbieden in Zuidwest-Drenthe

Scala blijft de komende drie maanden aanbieder van buitenschoolse muziek-, theater- en cultuurlessen in Zuidwest-Drenthe. Gemeenten geven een subsidie en gaan op zoek naar een alternatief voor later in het jaar.

Afgesproken is dat alle betrokken gemeenten begin 2023 samen uitzoeken hoe het cultuuraanbod op een andere manier ingevuld kan worden. "Dat doen we samen met Scala", zegt Jongman. Met elkaar in gesprek blijven over het toekomstige cultuuraanbod is een van de voorwaarden voor het geven van de subsidie, zegt ze. "Ook kijken we bijvoorbeeld of de leerlingen wel blijven komen, wij moeten als gemeenten ook de uitgaven verantwoorden naar de inwoners."