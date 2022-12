Djammen: de muziek van Lara en Gijs

Beiden gek van muziek, beiden wonend in Pesse en beiden bereid om een (groot) deel van hun tijd op te geven om muziek te maken. Zangeres Lara Boode en gitarist Gijs Kos. Al bijna net zoveel jaren als Amsterdammer Gijs in Pesse woont, is Lara oud. Maar het verschil in leeftijd deert niet. De muzikale klik is er.

"Gijs en ik spelen nu ongeveer tien jaar samen", vertelt Lara, die wel de meest praterige is van de twee. Via de muziek leerde ze Gijs kennen, die veertig jaar geleden in Pesse kwam wonen voor het werk van zijn vrouw. Hij woont nog steeds in het Drentse esdorp en is er voor geen goud meer weg te krijgen.

Taligheid

Taal is een belangrijk onderdeel in het leven van Lara. Deels omdat ze docent Nederlands is, maar buiten dat is ze graag bezig met taal. Ook in de muziek. "Ik zing ook wel in het Frans, het Italiaans, het Portugees, het Fries en in het Drents", vertelt ze. En ook in het Engels. En dat is ook de voertaal op het nieuwste album van het duo. Het in maart verschenen Originals Traditionals bevat 16 folk-nummers, waarvan de meeste in het Engels. En dat is niet zo gek, want er was een intensieve samenwerking met een muzikant aan de andere kant van de plas: Dick Perrin. "Dat is wel een bijzonder verhaal", legt Lara uit.

In de coronatijd schreven zij en Gijs druk nummers, maar kwamen er niet helemaal uit. Gijs vroeg een vriend uit Amsterdam om hulp. Die kende nog wel iemand in Engeland. Dick Perrin. "Toen kregen we een tekst terug uit Engeland en dat vonden we hartstikke mooi. Zo hebben we zes nummers gemaakt."

Dick stuurde ook teksten die hij maakte naar Pesse, waar Gijs de muziek bij gemaakt heeft. Een mooie samenwerking volgens Lara. "Het album was af en toen hadden we elkaar nog nooit ontmoet", lacht ze. Hij kwam speciaal naar Nederland en bleef een paar nachten logeren en dat klikte heel goed.