Van der Sleen matchwinner voor FC Klazienaveen in matig duel

Nick van der Sleen werd de matchwinner. De nummer 9 van de thuisclub pakte het cadeautje van Santing in de dertiende minuut dankbaar uit."Het was misschien wel het enige hoogtepuntje in dit duel", vond Van der Sleen. Het was van beide kanten slordig. Of dat te maken had met de spanning? Het zou kunnen."Tien minuten voor rust kreeg Hoogeveen de enige echte kans op de gelijkmaker, maar oog in oog met Klazienaveen-doelman Dani Kracht zag spits Danny Kuiper ploeggenoot Marcel Linthorst over het hoofd. Kort na rust kreeg de thuisclub een vrijwel identieke kans, ook in de omschakeling, op de 2-0 maar ditmaal bracht Santing wel redding.Hoogeveen ontbeerde creativiteit om Klazienaveen echt in verlegenheid te brengen, want ondanks een overwicht in de tweede helft kwamen er nauwelijks kansen en alle hoge ballen waren een prooi voor de solide defensie van Klazienaveen.