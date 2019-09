Noordscheschut neemt na rust alsnog afstand van Balk

Noordscheschut was vorig seizoen geruime tijd in de race om te promoveren. De ploeg van trainer Marc van Meel liep uiteindelijk echter de finale van de nacompetitie mis. Spijkenisse was in juni met 3-0 te sterk.In de openingsronde van de eerste klasse E was Nick Koster van grote waarde voor de gasten. De aanvaller bezorgde zijn ploeg een 0-2 voorsprong. "We kwamen tegen de verhoudingen in op voorsprong. We speelden heel matig, met uitzondering van Koster", zegt trainer Van Meel. "Hij had in de eerste helft zelfs nog een derde keer kunnen - of eigenlijk moeten - scoren."De Schutters zagen hun voorsprong nog voor de pauze verdampen (2-2). "We maakten twee fouten en daar profiteerde Balk van", aldus Van Meel. In de tweede helft nam Noordscheschut alsnog definitief afstand van de thuisclub. Jos Kroezen tekende vanaf de penaltystip voor de 2-3, waarna Koster met zijn derde doelpunt van de middag voor het slotakkoord zorgde."Ook in de tweede helft was het voetballend niet groots, maar verdedigend gaven we niets weg. Dan weet je dat je aan een paar kansen genoeg hebt om te winnen", vertelt Van Meel. "Vorig seizoen begonnen we moeizaam aan het seizoen, dus dit is wel lekker."