Asielboot Meppel blijft tot maart 2024

De asielboot in Meppel blijft tot en met maart 2024 aan de kade van de Paradijsweg liggen. Daarmee gaat Meppel in op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de noodopvang te verlengen. De gemeenteraad spoorde burgemeester en wethouders in september al aan de mogelijkheid te onderzoeken.