Scott Redding domineert British Superbikes Assen en pakt pole

Redding, die in zijn MotoGP tijd werd bijgestaan door Jasper Iwema uit Hooghalen, was al in alle vrije trainingen de snelste man. Hij was de enige coureur die onder de grens van 1.36 minuut wist de duiken. Ook in de kwalificatie op zaterdagmiddag, die in drie delen verreden werd, was de Ducati-coureur uiteindelijk de snelste in een tijd van 1’35.588. Hij hield daarbij merkgenoot Tommy Bridewell en Luke Stapleford achter zich.De tijd van Redding geeft alléén recht op pole voor de eerste race van het weekend. De startopstelling van de tweede race wordt opgemaakt met de snelste rondetijden uit de eerste race.Tijdens de British Superbikes komen ook enkele Drentse deelnemers aan de start. In de Britse Supersport klasse zette Jeroen Hilster uit Assen de 13e starttijd op de klokken, maar in de sprintrace op zaterdagmiddag viel hij met een 16e plaats net buiten de punten. Zondag krijgt hij een herkansing in de zogenaamde feature-race.In de Britse Zijspanklasse rijden Bennie Streuer en Kevin Rousseau een thuisrace. Ook Ilse de Haas en Ferry Segers staan aan de start. Streuer en Rousseau kwamen in de kwalificatie tot de 8e startplaats. De Haas en Segers kwamen niet verder dan de 25e en laatste plaats.In de eerste race deden Streuer en Rousseau het een stuk beter. De Drents/Franse combinatie kwam sterk naar voren en vocht in een groep van drie coureurs om de podiumplaatsen. Streuer greep daarbij met een vierde plaats net naast het erepodium. Het verschil was minimaal; slechts 0.687 seconden op de nummer 2. De overwinning was voor het span van Tim Reeves en Mark Wilkes. De Haas en Segers eindigden als 20e.