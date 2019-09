Blues/Rock gitarist Ryan McGarvey is een ster in de lift. Hij komt uit Albuquerque, New Mexico. Hij speelde in Chicago op uitnodiging van Eric Clapton op zijn Crossroads Guitar Festival 2010, werd in 2013 door het Guitar Player Magazine genomineerd met een Readers Choice Award als "Best New Talent". Hij debuteerde in 2007 met het album Forward in reverse.

Muzieklijst Harry's Blues zondag 22 september 2019

In juni 2018 kwam de live-cd Live At Swinghouse uit en in november zijn vierde studio album Heavy Hearted. De opnames waren al eerder gepland, maar gingen door de ziekte en daarna het overlijden van zijn vader vorig jaar, niet door. Heavy Hearted is opgedragen aan zijn vader Patrick McGarvey. De twaalf nummers schreef McGarvey zelf, de opnames gebeurden in de Rio Grande Studio’s in zijn woonplaats Albuquerque en zijn band bestond verder uit bassist Carmine Rojas, drummer Logan Miles Nix en toetsenist Brant Leeper. Ryan McGarvey is de topact op het New Blues Festival dat op 28 september in De Bonte Wever in Assen wordt gehouden.