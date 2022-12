Emmer raadslid FvD breekt met landelijke partij

Volgens De Jong heeft hij geen vertrouwen meer in de landelijke partij, die zich volgens hem 'herhaaldelijk ongelukkig en ongenuanceerd uitlaat over de meest uiteenlopende onderwerpen'. De lokale fractie in Emmen ondervindt daar volgens hem veel hinder van. "Dat vinden wij ongewenst." Als voorbeeld noemt hij de oorlog in Oekraïne. "Een kritische kijk is een ding. Maar als er online uitspraken worden gedaan als dat Poetin onze verlosser en onze held is, dan gaat dat voor mij te ver."