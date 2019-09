​Dames Sudosa winnen eerste duel bij terugkeer Topdivisie

Sudosa Desto werd vorig jaar glansrijk kampioen in de Eerste Divisie A. Ondanks het vertrek van onder meer blikvanger Jolien Knollema naar eredivisionist Eurosped, begonnen de Assenaren vol goede moed aan hun eerste duel van het seizoen in de Topdivisie.Sudosa Desto leek door de zenuwen bevangen in de eerste set. Nadat de beginfase gelijkopgaand verliep, namen de volleybaldames uit Assen een voorsprong van 13-9. Ondanks de harde smashes van onder meer Cindy Zandstra en Manon Torenbeek bleef het verschil drie a vier punten. Huizen wist het verschil niet kleiner te krijgen, waardoor Sudosa bij een stand van 24-20 haar tweede setpoint wist te verzilveren.Sudosa kon de goede eerste set niet doortrekken in het begin van de tweede set. Door een prachtig block van Mira Innemee kwam Huizen op een 6-10 voorsprong. De ploeg van trainer Mark Afman was minder geconcentreerd dan in het begin van de wedstrijd, en daardoor maakte het ook meer fouten. De voorsprong van 10-17 voor Huizen was dan ook niet verwonderlijk. Uiteindelijk won de ploeg van trainer Ali Moghaddasian de set met 18-25.Sudosa begon nu wel gelijk scherp. Tekenend hiervoor was de prachtige smash van Beau Bruins Slot. Desondanks hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Halverwege de derde set sloeg de ploeg uit Assen een gaatje, waarna Bruins Slot met een harde smash 18-13 maakte. Een mooi block van Suzanne Benninga en Cloe Huizenga zorgde ervoor dat Sudosa de set won met 25-19Weer gaf Sudosa vol gas in de beginfase wat resulteerde in een 5-1 voorsprong. Toch kwam Huizen terug tot 12-11. Toch bleek de ploeg van trainer Mark Afman ook in de vierde set over meer kwaliteit te beschikken.Sudosa-coach Mark Afman was blij met de overwinning, maar vond wel dat zijn ploeg veel steken liet vallen. “Het kon wel beter. We hadden een grote foutenlast. Ik denk dat het kwam omdat we gespannen waren voor de eerste wedstrijd. Gelukkig was de tegenstander ook slordig, waardoor wij toch de wedstrijd over de streep konden trekken.”Aanvoerster Anike van Oosterom prees de vechtlust van haar team. “ Het was niet altijd even goed, maar we hebben wel voor iedere bal geknokt. Iedereen heeft bij ons gespeeld vanavond. Dat zegt ook wel iets; het was echt een teamprestatie.”Volgende week speelt Sudosa Desto een uitwedstrijd tegen VV Utrecht.Ook de heren van Sudosa Desto hebben de eerste seizoenswedstrijd weten te winnen. Zij komen weer uit in de 1e divisie, nadat de ploeg vorig jaar uit de Topdivisie degradeerde. In de eigen hal werd in 3-1 afgerekend met Apollo 8 uit Borne. De Assenaren wonnen de eerste drie sets in 25-22, 25-13 en 25-23. Alleen de vierde set ging in 21-25 verloren.