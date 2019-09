Roden en GOMOS onderuit, VKW en SVBO winnen

Roden debuteert in de eerste klasse. Nog nooit eerder speelde de ploeg zo hoog. Een 2-5 nederlaag zorgde echter voor een bittere nasmaak. Ook GOMOS liep meteen tegen een 4-2 nederlaag op. SVBO en VKW wisten wel te winnen en mikken daarmee gelijk op een hoge klassering dit seizoen.Op eigen veld debuteerde het eerste van Roden vandaag in de eerste klasse. De manschappen van Harry Zwiers kregen het tegen Stadspark uit Groningen echter zwaar voor de kiezen. Roden kreeg wel kansen, maar wist die niet te benutten. De Groningers waren juist dodelijk effectief en stonden al snel met 1-4 voor. Guido Bos en Enrico Wardenier waren de doelpuntenmakers voor de thuisploeg, maar konden niet voorkomen dat hun ploeg met 2-5 werd afgetroefd."Verliezen is nooit leuk", verzucht Zwiers. "We verliezen nu met 2-5, maar het had net zo goed 7-7 kunnen zijn. De eerste helft speelden we niet slecht, maar we maakten onze kansen niet af. Daarnaast gingen we te vaak in de fout en dat leverde veel tegendoelpunten op. We zijn afspraken niet nagekomen en hebben daarom ons niveau niet gehaald."De eerste competitieronde in 1F was ook voor GOMOS geen succes. De club uit Norg ging in de uitwedstrijd tegen vv Heerenveen met 4-2 ten onder. "Onze eerste helft was goed", blikt trainer Martin Drent terug. "We kwamen met 0-2 voor. Een lange bal op Sven Pilon werd mooi binnen gewerkt en een strafschop werd benut door Ronald Sloots."In de tweede helft ging het echter helemaal mis voor GOMOS. "Toen stond er een volledig ander team", zegt Drent verbaasd. "Binnen vijf minuten gaven we de wedstrijd weg. Door persoonlijke fouten van ons staat het plotseling 2-2 en dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Even leek het erop dat we weer terug in ons spel wisten te komen, maar de treffer viel aan de ander kant en toen kwam ook die vierde er nog overheen."Drent zag zijn ploeg in de voorbereiding ook al veel persoonlijke fouten begaan. "Daarom hebben we ons spel naar voren gelegd. Dit werkte goed in de eerste helft, maar in de tweede helft werden deze afspraken niet nagekomen en vervielen we in ons oude spel", vertelt de oud-spits. "Daarnaast waren we niet scherp genoeg, misschien ook omdat de eerste helft ons veel kracht had gekost. Heerenveen heeft het prima gedaan, maar wij hebben ze in de wedstrijd geholpen. We hebben hard gewerkt en op de eerste helft kunnen we verder bouwen."Op eigen veld opende VKW het seizoen in 1F met een ruime overwinning. De club uit Westerbork, die een paar maanden terug tot twee keer toe naast historische promotie naar de hoofdklasse greep, versloeg Dalfsen met 3-0. "Een prima uitslag, maar de eerste helft verliep zwaar en moeizaam. Het ging gewoon niet goed. Daar ben ik dan ook niet tevreden over", blijft trainer Karlo Meppelink kritisch.Vijf minuten na rust opende Anjo Willems de score. "Na rust voetbalden we met een ander plan en dat pakte goed uit. Dalfsen ging daarna meer opportunistisch spelen en dat gaf ons heel veel ruimte om te voetballen", zag Meppelink, die deze zomer bij VKW het stokje overnam van Bas Nibbelke. "Bij de 2-0 (van Werner Wijnholts) wisten we dat we niet meer gingen verliezen. Uiteindelijk schoot Anjo ook de 3-0 nog binnen uit een strafschop."Dalfsen werd maar liefst drie jaar op rij kampioen. "Dan zit je in een flow", weet Meppelink. "Als tegenstander is het dan moeilijk inschatten waar zo'n ploeg staat. Bovenin meedraaien is niet vanzelfsprekend. Toen ik voor de ploeg kwam te staan trof ik een vermoeide selectie aan die een lang seizoen had gespeeld. Onze oefenduels gingen niet goed en dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. De ploeg speelde wat stroperig, maar iedereen is weer uitgerust en een overwinning geeft ook rust. Het plezier moet nu weer terugkomen en dan gaan we langzaamaan beter spelen. Als we vorig jaar kunnen evenaren zijn we dik tevreden. We moeten dan wel fit blijven omdat een heel seizoen vol te houden."Evenals VKW boekte ook SVBO een overwinning bij de opening van het seizoen in 1F. De equipe uit Barger-Oosterveld was in Groningen de beste op het veld van GRC: 0-2. Trainer Marc Hegeman is blij met de driepunter, ook omdat SVBO het de laatste jaren moeilijk had tegen deze opponent."We hebben in het verleden veel meegemaakt tegen GRC. Het is een beetje in het team geslopen dat we daar nooit winnen", zegt Hegeman. "Toen het programma bekend werd, spraken we daar al over. We hebben het echter opgepakt als een mooie uitdaging en vandaag hebben we dik verdiend gewonnen. We hebben geen kans weggegeven. Onze verdediging stond perfect."SVBO had het grootste gedeelte van de wedstrijd een numeriek overwicht. "De rode kaart voor GRC in de 40e minuut hielp ons op weg. Een harde overtreding leidde tot direct rood. Uiteindelijk geeft deze wedstrijd een goed gevoel."