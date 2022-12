Vier asielzoekersgezinnen opgevangen in pastorie Zuidwolde

In de pastorie van de Hervormde Gemeente in Zuidwolde wonen vanaf half januari tijdelijk vier asielzoekersgezinnen. Het gaat om maximaal 16 personen die tot 30 april in de woning aan de Hoofdstraat kunnen blijven.

De vier gezinnen komen over uit een noodopvang aan de Stephensonstraat in Hoogeveen, die per 1 februari sluit. "Het voornemen de vier gezinnen tijdelijk te huisvesten is besproken met de voorzitters van Dorpsbelangen Zuidwolde en van de Ondernemersvereniging Zuidwolde", meldt de gemeente.

Maatregelen

Gemeente De Wolden zegt vertrouwen te hebben in de gezinnen, ook omdat ze al bekend zijn vanuit Hoogeveen. Wel worden er veiligheidsmaatregelen genomen in en rond de woning pal tegenover het gemeentehuis. "Daarnaast kent de opvang duidelijke huisregels waarvoor de bewoners altijd tekenen bij aankomst. Tot slot heeft de locatie een aanspreekpunt voor de buurt, in de vorm van de locatiemanager die het pand beheert."

De Hervormde Gemeente laat weten graag bij te dragen aan het verlichten van de nood 'voor mensen die in deze tijden zo in de verdrukking zitten'.

31 plekken

Na weken waarin het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel de toestroom van asielzoekers niet aankon, en waarin geregeld asielzoekers buiten sliepen, kondigden de Drentse gemeenten aan gezamenlijk 450 opvangplekken te realiseren.