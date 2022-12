Woondeal voor ruim 13.000 nieuwe woningen in Drenthe tot en met 2030

Tot en met 2030 komen er minimaal 13.631 woningen bij in de provincie Drenthe. Woonminister Hugo de Jonge tekende vanmiddag in Emmen de woondeal voor Drenthe waarin deze afspraak is opgenomen. De deal is onderdeel van het plan om in Nederland tot en met 2030 in totaal 900.000 nieuwe woningen neer te zetten.

In oktober zijn de plannen voor de woningbouw in Drenthe al gepresenteerd. In de afgelopen weken heeft de provincie met gemeenten en woningcorporaties om tafel gezeten om regionale prestatieafspraken te maken. Uit deze afspraken zijn nieuwbouwplannen voor drie Drentse regio's ontstaan.

In Zuidwest-Drenthe moeten 5.033 woningen komen en Zuidoost-Drenthe krijgt er 4.177. In de regio Noord-Drenthe worden 3.790 nieuwe huizen gebouwd en deze nieuwbouw is onderdeel van de interprovinciale woondeal Groningen-Assen. Deze deal wordt op een later moment samen met de provincie Groningen ondertekend.

Bouwplannen

Van de nieuw te bouwen woningen moet twee derde binnen de categorie 'betaalbaar' vallen. Met betaalbare koop worden woningen van onder de 355.000 euro bedoeld. Daarom is een verdeling opgesteld van ongeveer dertig procent sociale huur, veertig procent middenhuur en betaalbare koop en dertig procent duurdere woningen. Om meer woningen te kunnen aanbieden aan onder meer starters, senioren, spoedzoekers en mensen die zorg aan huis nodig hebben, wil de overheid meer regie nemen door te sturen op betaalbare woningen.

Drenthe is samen met Overijssel de eerste provincie waarin de regionale woonplannen zijn ondertekend. "De woondeals in Overijssel en Drenthe zijn snel tot stand gekomen met alle betrokkenen en daarmee goede voorbeelden voor andere", zei minister De Jonge vanmiddag. In de komende maanden worden de regionale woondeals met de andere provincies gesloten.

Als het aan gedeputeerde Hans Kuipers ligt, blijft het niet bij deze 13.000 woningen. "Drenthe is bereid nog meer te doen en uit de woonvisies van gemeente blijkt dat de ambitie hoger is dan de 13.000 woningen uit de regionale woondeals."

Onzekerheden

Toch wordt er nog niet vanuit alle hoeken optimistisch gereageerd op de plannen van de provincies. Bouwend Nederland heeft twijfels over de haalbaarheid, zeker als het op de provincie Drenthe aankomt. Op hun website schrijft Bouwend Nederland dat slechts 33 procent valt onder harde bouwplannen. Volgens deze organisatie is "de haalbaarheid van het bod op dit moment nog omringd door onzekerheden." Zo moet er in de plannen rekening gehouden worden met verschillende randvoorwaarden, zoals investeringen in infrastructuur.

Bovendien hebben gemeenten of omwonenden vaak bezwaar tegen bouwplannen of zitten milieuregels in de weg, meldt de NOS . Minister De Jonge wil daarom een wet doorvoeren waarmee hij gemeenten en provincies kan dwingen om op bepaalde locaties te bouwen.