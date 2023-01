Gevoelige geschiedenis openbaar gemaakt: 'Tussen zwart en wit zit nog een hoop grijs'

Van NSB-burgemeester tot ondergedoken communist

De archivaris begint te bladeren in het boek. Bij nummer 129 staat de naam van Ludolf Jan Zandt, de oorlogsburgemeester van de toenmalige gemeente Gieten. Hij staat er tussen de landbouwers, slagers en een kantoorbediende. "Hij was lid van de NSB en werd in april 1945 naar Kamp Westerbork vervoerd."

Een stuk verderop bij nummer 667 staat een intrigerend geval. Het is Janna Weidgraaf-Van Aalst. "Zij was geen lid van de NSB en haar man ook niet", weet Arends. In het register werd namelijk ook opgeschreven waarom je vastzat. "Er staat dat ze een ondergedoken communist was. Wat doet zo'n iemand in dit boek? Dat weten we niet. Dat mag iemand uitzoeken, want dat kan vanaf nu."

Vluchtende NSB'ers

Je kunt in het register per dag zien wie er binnenkwamen in het Huis van Bewaring, aan de Brink in Assen. "En juist door dat overzicht krijg je een heel breed beeld van de bevolking. Niet alleen van hun beroepen, maar ook waar ze vandaan kwamen." Want niet alle geïnterneerden kwamen uit Assen of uit andere Drentse plaatsen. "Ze kwamen uit heel Nederland. Er waren namelijk in de laatste oorlogsperiode enorme volksverhuizingen vanwege de hongerwinter, maar ook omdat NSB'ers naar Noord-Nederland vluchtten. Hier komt alles samen."