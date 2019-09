Veltmaat held van MSC tegen Velsen

MSC begon aan de wedstrijd tegen Velsen op een 13e plaats in de Hoofdklasse A, waar de bezoekers met vijf punten de achtste plaats in handen hadden. Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreedte toe in de eerste helft en aan weerskanten werden kansen gecreëerd. Na een overtreding op Matthijs Hensens in het 16-meter gebied had de thuisclub wellicht recht op een strafschop, maar de scheidsrechter liet doorspelen.Na de rust kwam Velsen Rkvv door een treffer van Marc Kloosterboer op voorsprong. Niet veel later trok Jim Veltmaat de stand weer gelijk. Een kleine tien minuten voor tijd maakte Veltmaat ook zijn tweede treffer van de wedstrijd en bezegelde daarmee de overwinning voor zijn ploeg.Door de drie punten stijgt MSC naar de 8e plaats in de hoofdklasse A. Volgende week speelt de ploeg van trainer Gert van Duinen een uitwedstrijd bij Quick'20 in Oldenzaal.