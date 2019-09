Grøndal verslaat Pijper in spannende Gouden Helm

Ruim 1.500 toeschouwers waren op het evenement afgekomen en zagen een aantal spannende heats. Henry van der Steen had op vrijdagavond de wedstrijd om het ONK gewonnen, maar viel twee keer in de eerste heats en behaalde te weinig punten om ook op zaterdag de finale te halen.De Fries had nauwelijks de tijd om van zijn overwinning te genieten. "We waren gisteravond laat thuis en moesten vandaag weer vroeg hier naartoe. En morgen racen we in Roden, dus echt tijd om te vieren is er niet", aldus Van der Steen.Pijper, een andere Fries, haalde de finale wel en won de eerste finale-heat. Hij bleef Grøndal voor, de LetRichards Ansviesulis werd derde. In de tweede finale-heat won de Let, werd de Deen weer tweede en Pijper derde, waardoor drie coureurs vier punten hadden. Een run-off was nodig om de winnaar aan te wijzen. Pijper had de beste start en had de winst voor het grijpen. Maar omdatAnsviesulis viel, werd de race gestaakt.Een tweede run-off, met Pijper en Grøndal was noodzakelijk. De Deen had dit keer de betere start en reed onbedreigd naar de zege.