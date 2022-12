Tynaarlo kiest definitief voor sociale woningbouw op Bladergroenlocatie

Over de locatie van de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Initiatiefnemers voor een Knarrenhof op die locatie, hoopten lange tijd dat zij daar mochten gaan bouwen als het asielzoekerscentrum dat er nu zit verdwijnt. Een motie die in december 2020 door de gemeenteraad van Tynaarlo werd aangenomen, sterkte hun in die gedachte.

Vellinga wil samen met de initiatiefnemers kijken naar een alternatieve locatie in de omgeving Eelde-Paterswolde. "We hebben nu nog geen plek waarvan we kunnen zeggen: doe het daar maar."

Volgend jaar komt wethouder Vellinga met een voorstel naar de raad, zo laat hij in een brief weten. Daarin staat dat hij eerst een akkoord moet hebben met de woningcorporaties over grondprijzen. "Dat zit in de afrondende fase", zegt hij. "Dat gaat niet over deze specifieke locatie, maar over alle grondprijzen in het algemeen. Het is dus niet zo dat wij al langere tijd over de Bladergroenlocatie met de woningcorporatie aan het onderhandelen waren."