Vierde verdachte aangehouden voor woningoverval in Vlaardingen

Een 29-jarige Groninger is deze week aangehouden voor betrokkenheid bij een gewapende woningoverval in Vlaardingen, meldt RTV Noord . Die werd afgelopen juli gepleegd. De man zou gedreigd hebben met een vuurwapen en de leiding hebben gehad bij de woninginval. Eerder werden een 22-jarige man uit Gasselternijveen, een 14-jarige jongen uit Assen en 35-jarige man uit Den Helder opgepakt.

Bewoners van de Emmastraat in Vlaardingen schrokken in de vroege ochtend van 12 juli wakker van meerdere overvallers die hun woning met 'grof geweld' binnendrongen. Het pas getrouwde stel werd besprongen en vastgebonden door de overvallers en vervolgens beroofd van waardevolle spullen. Het gaat om designertassen, riemen, brillen, horloges en een groot geldbedrag, meldt de politie. Voordat het viertal vertrok bedreigde het de bewoners.

De politie vermoedt dat de verdachten in de nacht voor de overval hebben overnacht in de buurt van Vlaardingen. Mogelijk gebeurde dat in Rotterdam. Ook hebben zij hulp gehad, bijvoorbeeld bij hun vervoer rond de overval, denkt de politie.