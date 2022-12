Oranjedorp boos over komst giga bedrijfspand bij dorpsrand: ‘Kijken uit op Berlijnse muur’

Het waren cijfers waar de inwoners van Oranjedorp flink van schrikken: een omvang van bijna 60.000 vierkante meter, 400 meter lang, 14 meter hoog en op een afstand van nog geen 80 meter van hun woningen. Het donkergrijze distributiecentrum dat ontwikkelaar Solidiam wil bouwen langs de dorpsrand is namelijk volgens hun -in een woord- gigantisch.

Bewoners aan vooral de Oosterwijk Westzijde zijn dan ook not amused dat zo'n grote, grijze kolos naar hun gevoel tegen hun voordeur wordt geschoven. "We gaan uitkijken op een gigantische grijze Berlijnse muur. De verontwaardiging is groot", laat Corina Vink, woordvoerder namens de bezorgde bewoners, weten. "Wij zijn als dorp totaal niet meegenomen in deze plannen", briest ze.

Extra olie op het vuur is het feit dat de grond inmiddels al gekocht is door Solidiam en de vergunningsaanvraag de deur uit is. Waarschijnlijk wordt deze voor de feestdagen al goedgekeurd. "Eigenlijk zijn we voor een voldongen feit geplaatst." De gemeente heeft de bewoners nergens over geïnformeerd. Enige reactie van de gemeente volgens Vink: het past binnen het bestemmingsplan.

Vreemd

Binnen Oranjedorp ontstond in het afgelopen jaar al een donkerbruin vermoeden dat er iets op stapel stond op de beoogde locatie aan de Bellstraat op Bedrijvenpark A37. "De gemeente heeft een rotonde verwijderd en de grond geëgaliseerd. We vonden dat best wel vreemd. Er was namelijk geen plan afgekondigd of een vergunningsaanvraag ingediend."

Inwoners hebben daarom de gemeente gevraagd om opheldering. Zo kwam de informatieavond op 1 december tot stand, waar ook Solidiam bij aanwezig was. Daar werden de plannen uit de doeken gedaan, tot grote ontsteltenis van de aanwezigen.

Alles aangrijpen

Het liefst zien de inwoners dat er een ferme streep door het plan gaat. "Of als het er toch moet komen, dan het zoveel mogelijk buiten zicht blijft achter een groene zone." Naast de impact op het zicht, maken bewoners zich ook zorgen over extra verkeers-, geluids- en lichtoverlast.

Volgens Vink komen er zestig laaddocks die twee keer per dag worden aangedaan door vrachtverkeer. Dat komt neer op 120 verkeersbewegingen per dag, rekent ze voor. "Zolang de vergunning nog niet onherroepelijk is, is nog niets in kannen en kruiken. Maar de gemeente maakt het ons wel extreem moeilijk", aldus Vink. "We gaan alles aangrijpen om dit plan tegen te houden." De gemeente wijkt volledig af van de afspraken die zijn gemaakt samen met Oranjedorp voor wat betreft de inrichting van dit industrieterrein, stelt zij.

Stank en verkeersdruk

Het plan voor het distributiecentrum is namelijk niet het enige initiatief dat Oranjedorp kopzorgen bezorgd. Het dorp voelt zich hoe langer hoe meer ingekapseld door oprukkende industrie.

In de afgelopen jaren zorgen de ontwikkeling van het GZI Next-terrein (een combinatie van waterstoffabriek, een groengasfabriek en een zonnepark) ook al voor zorgen over stank en verkeersdruk. "Ruimtelijk wonen is er bijna helemaal niet meer bij. En wat zijn de gevolgen voor de huizenprijzen in ons dorp? Als alle plannen in de omgeving van Oranjedorp doorgaan, dan komt de leefbaarheid onder druk te staan. En de gemeente staat dit alles maar gewoon toe."

De gemeente Emmen bevestigt de plannen van Solidiam voor de bouw van een distributiecentrum op Bedrijvenpark A37. "Deze initiatiefnemer heeft contact gezocht met EOP Oranjedorp om vooraf de omgeving te informeren over hun plannen. Dat initiatief vinden wij als gemeente zeer te prijzen", aldus een woordvoerder.

Zorgen en wensen

De plannen van Solidiam passen binnen het bestemmingsplan van Bedrijvenpark A37, aldus de gemeente. "Bij grote ontwikkelingen betrekt de gemeente ook de omwonenden bij de verdere uitwerking van de plannen. In die fase zitten we bij dit project." Er is een vergunningsaanvraag in procedure genomen, maar de gemeente komt daar in het eerste kwartaal van 2023 bij de aanvrager op terug.