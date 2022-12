Drents zonnepark loopt voorop bij flexibel gebruik stroomnet

Het landelijke stroomnet wordt vanwege de opkomst van duurzame energie intensiever gebruikt en raakt daardoor vaker overbelast. Energieminister Rob Jetten wil dat lokale initiatieven de ruimte krijgen om het stroomnet slimmer te gebruiken. Een goed voorbeeld is zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen.

Het park telt 300.000 zonnepanelen en is het grootste van Nederland. Maar eigenlijk was er op het landelijke elektriciteitsnet geen ruimte voor deze groene energie. De zonnepanelen kwamen er toch omdat de stroom direct wordt geleverd aan Avebe uit Gasselternijveen. De helft van het zonnepark ligt ook op de vloeivelden van het aardappelzetmeelconcern. De opgewekte stroom die overtollig is, gaat naar de omliggende huizen.

Het zonnepark is een gezamenlijk project van aannemersbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen en Solarfields uit Groningen. "Toen we begonnen met ontwikkelen, zat het stroomnet vol. We hadden misschien wel tien jaar moeten wachten met dit project", zegt Wannes Devillé van Solarfields over de ontwikkeling van het zonnepark.