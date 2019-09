Bedreigde heidehommel doet het goed op het Dwingelderveld

Hommels: elk jaar een nieuwe koningin

Naturalis doet daarom sinds 2017 onderzoek naar de hommel om te kijken hoe de bescherming van de grote bij verbeterd kan worden. Dit onderzoek wordt in Drenthe onder meer gedaan op het Dwingelderveld en in het Bargerveen."Er zitten veel heidehommels hier en dat is heel bijzonder," zegt onderzoeker Vincent Kalkman van Naturalis. "Hij kwam vroeger overal in Nederland voor, maar is in veel gebieden helemaal verdwenen. Tot vorig jaar wisten we dat ie alleen nog voorkwam op het Dwingelderveld en in het Bargerveen. We willen weten waar ze nog meer voorkomen en wat ze precies nodig hebben."Voor het onderzoek gaan de onderzoekers zoveel mogelijk heidevelden in Drenthe af. Onderzoeker Mathijn Speelman legt uit hoe het onderzoek in de praktijk eruit ziet. "Ik vang de hommels met een net en daarna fotografeer ik ze en neem ik ze op in de telling. Dat doen we om te zien waar ze voorkomen en op welke plant ze zitten." Speelman haalt met een pincet de pollen van de achterpootjes van de hommel om te kijken wat ze precies eten. Deze pollen worden later onderzocht.Kalkman kan al voorzichtig wat zeggen over het onderzoek. "De hommels houden van dopheide en het lijkt erop dat ze grote robuuste gebieden nodig hebben. Als de heide versnipperd is, komen er ook andere algemene soorten voor en dan is er te veel concurrentie. In deze grote heidevelden bloeit in het voorjaar weinig, dus zijn er weinig andere soorten. En in de zomer staat er veel heide en dat is optimaal voor de heidehommel."Meer informatie over de heidehommel en het onderzoek vind je hier