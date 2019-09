OCS #1: Elim (in nieuwe jasjes) na 29 jaar terug in tweede klasse

In het nieuw gehesen begroette de technische staf van Elim de ploeg op zaterdagochtend. Speciaal voor de comeback, en de aanwezigheid van de camera, dragen Benjamins en consorten dit seizoen een keurig jasje.De een vraagt aan de leider of hij na de partij met LTC nog een begrafenis heeft. "Ze zien er zeer netjes uit", blijft aanvaller Daymen Doldersum beleefd. "Alleen ze moeten de blousejes wel een beetje dichtknopen." Tip voor de volgende keer.In Assen maakt Elim na 29 jaar de terugkeer in de tweede klasse. "Berthil Koops was er toen net. Vijf jaar. Wesley was één jaar", grapt Benjamins in de kleedkamer. "De eerste drie, vier wedstrijden van de competitie zijn heel belangrijk. Daarin moet je punten pakken. Daar leg je de basis voor een goed seizoen."Voor rust zijn de beste kansen voor Elim. Opponent LTC komt via Richard Mulder plots op voorsprong. Daymen Doldersum maakt gelijk. Door de hitte heeft trainer/coach Benjamins zijn jasje uitgedaan.Na de pauze scoort LTC nog twee maal via uitblinker Mulder (2-1 en 3-2). Mike Doldersum maakt tussendoor nog gelijk, maar meer zit er niet in het vat voor het Onze Club Sterrenteam. "We proberen het de volgende week weer", relativeert Doldersum in zijn eerste optreden voor de camera.