Van der Ham is het nog niet verleerd

Op 22-jarige leeftijd stapte Van der Ham in 2014 over van Hercules uit Den Haag naar E&O. Drie jaar later besloot hij werk voorrang te geven. Tot het weer begon te kriebelen."Ik vind het geweldig", lacht Van der Ham, die in 2018 terugkeerde binnen de lijnen. "Vorig jaar had ik een lastig jaar. Heb minder vaak gespeeld. Hoe het nu gaat, gaat het prima. Ik begin op de hoek en kom terug op de opbouw. Ik ben het nog niet verleerd, denk ik."Tegen runner-up DFS Arnhem tekende Van der Ham twee minuten voor tijd voor de 25-25. Met nog 3 seconden op de klok kon E&O zelfs nog op voorsprong komen, maar de pass van Van der Ham kwam in de handen van een speler van de opponent uit Gelderland. "Met drie seconden moeten we gewoon een punt vasthouden. Als ik op goal gooi is de tijd om.""Aan het eind overheerst blijdschap. Dat we een punt overhouden, maar halverwege (13-15, red.) was ik er niet gerust op", vat Van der Ham het treffen met DFS Arnhem samen. Na vier duels hebben de Emmenaren zeven punten. Daarmee staat E&O samen met Quintus bovenaan.