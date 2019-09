'Er gaat een wereld open bij theaterstuk over Molukse geschiedenis'

Het is een van de reacties op het theaterstuk. Het stuk - over de Molukse gemeenschap in Drenthe - werd de afgelopen dagen opgevoerd op het voetbalveld van FC Amboina in Assen.Komende week is het nog te zien in Hoogeveen.speelt zich af in de jaren zeventig van de vorige eeuw."We bespreken die roerige tijd", vertelt producent Anne van Slageren. "De jaren zeventig was de tijd van acties. We volgen het gezin Melanesy. Ze hebben twee kinderen en die voelen zich zowel Molukker als Nederlander. Er gebeurt van alles en de kinderen vragen zich af of ze mee moeten doen met de acties of niet. Je zou kunnen zeggen dat ze verscheurd raken. Ze vragen zich af wie ze zijn. En ze hebben ook veel last van discriminatie. Ze worden bijvoorbeeld dancings uitgegooid."Een van die kinderen - Sarah - wordt gespeeld door Francesca Pichel. Ze kan zich goed inleven in haar rol, omdat ze zelf Molukse roots heeft."Ik voel me emotioneel verbonden met wat er is gebeurd", zegt ze. "Het was in die tijd allemaal heel dubbel. Daar gaat het hele stuk eigenlijk over. Mijn personage maakt een ontwikkeling door tijdens het stuk. Ze probeert zich los te worstelen van de Molukse achtergrond."Volgens producent Van Slageren wordt Buitenspel goed ontvangen, door zowel het Molukse als het Nederlandse publiek."Molukkers herkennen zich er heel goed in. En voor Nederlanders gaat er een wereld open. Zij zien wat er allemaal achter die acties schuil gaat. Het is een gemeenschappelijk verleden van ons in Drenthe, dat nog heel gevoelig is. We proberen dat met theater te verwerken en bespreekbaar te maken."Een van de aanwezigen is het Groningse Kamerlid Antje Diertens. De Molukse acties kwamen voor haar ruim veertig jaar geleden ineens heel dichtbij. "Mijn eerste werkdag was op 13 maart 1978, de dag van de gijzeling van het Provinciehuis in Assen. Ik stapte zo'n beetje voor de deur van het Provinciehuis uit en toen bleek dat ik in een heel paniekerige en moeilijke situatie terechtkwam."Diertens zou die dag beginnen bij de Sportraad Drenthe . Die zetelde vlak bij het Provinciehuis. Het bezorgt haar in die periode ook een tweestrijd. "Ik had heel veel vrienden in de Amboneze gemeenschap. Dat was op dat moment verwarrend."Het onderwerp blijft haar fascineren, vandaar dat ze ook het theaterstuk bezoekt. "Het belang hiervan is dat je ook eens de andere kant hoort. Wat er allemaal in de Molukse families teweeg is gebracht. Het is heel mooi gedaan", aldus Diertens.is deel twee van een drieluik. Op dit moment wordt de laatste hand nog gelegd aan deel drie. "Het laatste deel voeren we op in Schattenberg in kamp Westerbork. Dat wordt een lange, indrukwekkende voorstelling", zegt producent Van Slageren."Het is in grote lijnen al klaar. We gaan verder met het gezin dat we hebben neergezet. Daar komt een gezinslid bij. En er komen nog meer rollen bij, zoals iemand die op de school in Bovensmilde gegijzeld is geweest en waarschijnlijk ook de rol van een ex-marinier die terugkijkt. Allemaal fictief", aldus Van Slageren.