Motorrijder botst tegen paal in De Groeve

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De motorrijder is naar een ziekenhuis gebracht.Gisteren gebeurden ook al meerdere ongelukken met motorrijders in onze provincie. In de Rolderstraat in Assen botste een motorrijder tegen een lantaarnpaal en raakte daarbij gewond. Later die dag raakte nog een motorrijder gewond in Assen. Een automobilist zag een motor over het hoofd op de Graswijk.Ook op de Westeresch in Roden ging het gisteren mis. Daar botste een motorrijder tegen een camper. Ook deze motorrijder raakte gewond.